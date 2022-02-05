США объяснили отправку домой дипломатов из Киева

Названа причина отправки из Киева домой семей американских дипломатов, сообщает MSNBC со ссылкой на главу посольства США на Украине Кристину Квин.

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По её словам, это связано с «избытком осторожности», а также многочисленностью штата миссии. Дипломат также дала понять, что сама приняла такое решение, которое затем было раскритиковано властями Украины. При этом Квин выразила уверенность в своей правоте.

«Моя главная задача заключается в том, чтобы обеспечить безопасность наших дипломатов и их семей», — сказала она, добавив, что в конечном итоге приняла решение отправить семьи домой из избытка осторожности, а также в силу того, что у Вашингтона и Киева очень масштабное присутствие.

Как напомнила глава посольства, в Киеве есть много американских семей, поэтому она хотела гарантировать им возможность спокойно вернуться коммерческими авиарейсами без необходимости «в спешке ломиться на выезд».

Напомним, 26 января американское посольство на Украине призвало своих граждан, находящихся на территории страны, задуматься над отъездом. Дипломаты призвали рассмотреть такую возможность из-за «возросшей угрозы военных действий России» и непредсказуемости дальнейшего развития ситуации.