В США рассказали об угрожающей репутации Зеленского проблеме

Временно поверенная в делах США на Украине Кристина Квин сочла проблему с затягиванием назначения антикоррупционного прокурора страны угрожающей репутации властей в Киеве и лично президента Владимира Зеленского. Об этом она заявила в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», транслируемой на YouTube.

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Квин напомнила, что вопрос поднимался на самом высоком уровне, глава украинского государства обещал назначить прокурора американскому лидеру Джо Байдену. По словам поверенной, в избирательной комиссии есть определенные члены, которые прошли весь процесс, продлившийся более полутора лет, есть кандидаты, готовые к работе.

Она добавила, что осталось сделать последний шаг, собрать кворум и направить решение чиновникам, тогда процесс будет завершен. «Так почему они этого не делают?! Я допускаю, что на них влияют корыстные интересы, которые не хотят, чтобы антикоррупционный прокурор был назначен», — подчеркнула Квин, допустив, что коррупционерам не выгодно подобное назначение.

Поверенная указала, что на комиссию оказывается значительное давление, ее члены не выполняют свою работу. Она заключила, что на кону репутация всех тех, кто ответственен за этот вопрос, в том числе Владимира Зеленского.