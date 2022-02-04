Псаки: дестабилизация в Европе скажется на интересах Китая

США пытаются донести до Китая, что дестабилизация в Европе скажется на его интересах по всему миру. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, передает РИА «Новости».

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«Мы донесли до Китая, что дестабилизирующий конфликт в Европе нанесет ущерб интересам Китая по всему миру – и в КНР должны понимать это», - заявила Псаки.

Отвечая на просьбу прокомментировать встречу председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным в Пекине, Псаки заявила, что Вашингтон «поддерживает собственные контакты» с Китаем на самом высоком уровне. Эти контакты включают обсуждение актуальных международных вызовов, в том числе текущую ситуацию вокруг Украины.

4 февраля лидеры КНР и России провели переговоры, которые длились более трех часов. Западные СМИ назвали встречу Путина и Си демонстрацией единства против США и союзников.