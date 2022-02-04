В НАТО ответили на вопрос о расколе из-за Украины

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в альянсе отсутствует раскол по поводу помощи Украине, пишет РИА Новости.
"У нас нет раскола внутри альянса. НАТО не оказывает непосредственной военной поддержки Украине", - сказал Джоанэ телеканалу France24.
Он считает, что решение отдельных стран НАТО направить Украине вооружение не должно разделять союзников.
Джоанэ также сообщил, что НАТО решил направить на Украину команду экспертов по вопросам кибербезопасности для борьбы с "дезинформацией", которую якобы распространяет Россия.