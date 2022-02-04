В НАТО ответили на вопрос о расколе из-за Украины

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в альянсе отсутствует раскол по поводу помощи Украине, пишет РИА Новости.

Фото: EPA EPA

"У нас нет раскола внутри альянса. НАТО не оказывает непосредственной военной поддержки Украине", - сказал Джоанэ телеканалу France24.

Он считает, что решение отдельных стран НАТО направить Украине вооружение не должно разделять союзников.