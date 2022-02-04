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29 минут назад

В НАТО ответили на вопрос о расколе из-за Украины

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в альянсе отсутствует раскол по поводу помощи Украине, пишет РИА Новости.

В НАТО ответили на вопрос о расколе из-за Украины
Фото: EPAEPA

"У нас нет раскола внутри альянса. НАТО не оказывает непосредственной военной поддержки Украине", - сказал Джоанэ телеканалу France24.

Он считает, что решение отдельных стран НАТО направить Украине вооружение не должно разделять союзников.

«До китайцев дошло, что конфликт с Западом неизбежен»

Джоанэ также сообщил, что НАТО решил направить на Украину команду экспертов по вопросам кибербезопасности для борьбы с "дезинформацией", которую якобы распространяет Россия.

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