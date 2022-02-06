Британский лорд вышел из совета директоров «Русснефти»

«Я подумал, что неуместно входить в совет директоров организации, находящейся под санкциями», - объяснил свою позицию Скидельски.

В июне 2021 года глава совета директоров «Русснефти» Михаил Гуцериев оказался в санкционном списке ЕС из-за поддержки президента Александра Лукашенко. В связи с этим Гуцериев вышел из состава совета директоров, однако затем был опять включен в новые санкции Британии.