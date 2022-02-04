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4 февраля

Лукашенко рассказал, чем он отличается от экс-президента Украины Януковича

Белорусский президент дал эксклюзивное интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву. В рамках беседы он ответил на самые острые вопросы и объяснил, в чем отличие между ним и Януковичем, который был вынужден бежать в Ростов во время государственного переворота на Украине.

Лукашенко рассказал, чем он отличается от экс-президента Украины Януковича
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Беспорядки 2020 года после выборов в Беларуси временами сильно напоминали майданные события на Украине. Однако, в отличие от своего коллеги, Лукашенко тогда продемонстрировал готовность оставаться в стране при любом развитии ситуации.

По словам Лукашенко, на Януковича сильно влияло его богатство, которое он хотел сохранить, пусть даже и ценой президентского поста. В отличие от него белорусский лидер чувствовал уверенность, что силовые структуры будут отстаивать торжество закона, и личным примером продемонстрировал твердость собственной позиции. Вместе с сыном он на вертолете отправился в резиденцию главы государства, чем разрушил миф оппозиционеров, будто он уже находится на пути в Россию.

Также Лукашенко рассказал, что во время беспорядков силовики задержали несколько партий украинского оружия, предназначавшегося погромщикам.

Выборы в Беларуси стали отправной точкой для непрекращающегося обмена санкциями между Минском и Вильнюсом. Литва не признала результаты белорусских выборов и предоставила убежище Светлане Тихановской, которую на Западе объявили «легитимным» главой Республики Беларусь.

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