Пока вы не уснули: Сложная загадка Путина и «месть» Венгрии Украине

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Сложная загадка Путина развязала горячий спор между США и Украиной

Запад не может разгадать слишком сложную загадку президента России Владимира Путина, которая развязала горячие споры среди правительств стран и расколола политические элиты США, сообщили журналисты CNN.

Эксперты обратили внимание, что российский лидер сумел не просто сконцентрировать внимание Вашингтона на Москве, но и открыть дипломатические пути для «разлучения союзников по НАТО». Вдобавок к этому между США и Украиной образовался горячий спор из-за того, планирует ли Россия «нападать» на Киев. Это комплексная сложная загадка заставила Белый дом серьезно понервничать, поскольку никто не знает, что предпримет президент Путин, передает «ПолитРоссия».

«Владимир Путин делает это снова. Он привел Вашингтон в ярость. У всех есть теория о том, что именно планирует российский президент в отношении Украины. Но на самом деле этого не знает никто», — говорится в статье CNN.

Венгрия заблокировала участие Украины в киберцентре при НАТО

Венгрия заблокировала присоединение Украины к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО. Об этом сообщило интернет-издание «Европейская правда» со ссылкой на собственный источник.

Ранее то же заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, но без указания страны.

«Есть такой институт, который называется Кибер-НАТО. И мы летом прошлого года подали туда соответствующие документы, прошли все верификации. Но одна из европейских стран отказала в участии нашей стране в этом уважаемом институте», — приводятся в материале слова Данилова.

Японцы готовят провокации против России

Посольство России в Японии предостерегло россиян от возможных провокация японских националистов 7 февраля. Соответствующая информация опубликована на странице дипломатической миссии в Facebook.

«Правоохранительные органы Японии проинформировали о подготовке японскими ультраправыми организациями 7 февраля серии антироссийских акций в районе посольства России в Токио, торгового представительства, генеральных консульств в Саппоро, Осаке и Ниигате», - пояснили в дипмиссии.

В сообщении отмечается, что наибольшая активность националистов ожидается с 9.00 до 17.00 7 февраля.

Нуланд заявила о замерзающих на украинской границе солдатах России

Замглавы Госдепартамента Виктория Нуланд заявила, что никому в России и США не нужна «большая война», особенно родителям российских солдат. В интервью ТАСС она подчеркнула, что Вашингтон больше всего переживает о безопасности российского и американского народов.

«Никому не нужно, особенно России, чтобы домой доставляли погибших в мешках для трупов, нам это не нужно», - заявила Нуланд.

Она подчеркнула, что обеим странам следует сконцентрироваться на здравоохранении, экономическом развитии и «вернуться к общему пониманию, которое сохраняет мир и безопасность».

ЛНР: Украина подготовилась к наступлению

Большая часть полученного от США и Британии вооружения доставлена на позиции вооруженных сил Украины (ВСУ) у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко, пишет РИА Новости.

"По нашим данным большая часть ранее полученных от США и Великобритании противотанковых ракетных комплексов Javelin, TOW, и NLAW уже доставлены на позиции в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.", - сказал Филипоненко.

Он добавил, что в связи с этим командование украинских силовиков оперативно передислоцирует в зону конфликта в Донбассе личный состав, который прошел обучение по применению данных противотанковых ракетных комплексов.

Грузия призвала Европу вместе стереть соседей с лица земли

Перестать употреблять название целого государства – а значит, поставить под сомнение само его существование – призывает Европу Грузия. Речь идет о республике Южная Осетия, название которой в Тбилиси называют «сталинским термином». Причем тут Сталин, откуда на самом деле возникло название этой страны – и почему подобные переименования способны сыграть злую шутку с теми, кто их придумывает?

Парламент Грузии готов обратиться к коллегам из Европарламента с просьбой отказаться от использования термина «Южная Осетия» в официальных документах ЕС. Соответствующую инициативу в четверг огласил глава комитета парламента республики по внешним связям Николоз Самхарадзе на встрече с евродепутатом, докладчиком по Грузии Свеном Миксером.

«Конституция Грузии не знакома с таким образованием, как Южная Осетия. Может быть, мы как-то сможем убрать этот термин из ваших официальных документов? Тем более что это является сталинским термином, и неприятно, когда Евросоюз или какая-то другая партнерская страна использует именно это название времен Сталина», – сказал Самхарадзе.

Раскрыты кандидаты на пост главы НАТО

Новым генеральным секретарем НАТО могут стать президент Румынии Клаус Йоханнис или премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на DPA.

По данным DPA, всего рассматривается пять кандидатур, помимо Йоханниса и Каллас - экс-премьер Великобритании Тереза Мэй, глава правительства Нидерландов Марк Рютте и экс-глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтентберг в конце 2022 года возглавит норвежский Центробанк. Срок его полномочий в альянсе истекает 30 сентября.

Губерниев сцепился с украинским журналистом в Пекине

В медиалаундже перед началом церемонии открытия Олимпиады-2022 известный комментатор Дмитрий Губерниев вступил в конфликт с украинским журналистом на английском языке.

В результате словесной ссоры журналисты обменялись оскорблениями.

Российский комментатор назвал это происшествие провокацией.

«Абсолютная провокация. — Я случайным образом задел перегородку. Извинился, где люди пьют кофе. Там социальная дистанция. Какой-то человек, совершенно не похожий на украинца, с хорошим английским языком начал нецензурно выражаться, кричать в мою сторону. Естественно, я сказал что-то матерное: "У тебя такое имя странное, меня вот Дима зовут, а фамилия твоя получается какая-то вообще мудацкая". Вот и все. Мне очень жаль, что человек в украинской куртке позволил себе такую грязь. Он явно рассчитывал на то, что я его толкну или ударю. Он все для этого делал», - рассказал Губерниев.

Россиян предупредили о риске лишиться дачи

Риски лишиться загородной недвижимости увеличиваются, если объект является экономически привлекательным и располагается в престижном районе. Об этом сообщил агентству «Прайм» адвокат, партнер Criminal Defense Firm Артем Половинкин.

«Чем большим престижем и спросом пользуется конкретный район и недвижимость на его территории, чем быстрее и беспрепятственнее можно продать объект, тем интереснее для злоумышленников ваш загородный дом», — подчеркнул он.