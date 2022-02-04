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25 минут назад

«Европейская правда»: Венгрия заблокировала присоединение Украины к киберцентру при НАТО

Венгрия заблокировала присоединение Украины к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО. Об этом сообщило интернет-издание «Европейская правда» со ссылкой на собственный источник.

Венгрия заблокировала участие Украины в киберцентре при НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее то же заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, но без указания страны.

«Есть такой институт, который называется Кибер-НАТО. И мы летом прошлого года подали туда соответствующие документы, прошли все верификации. Но одна из европейских стран отказала в участии нашей стране в этом уважаемом институте», — приводятся в материале слова Данилова.

При этом источник издания подтвердил, что речь идет о блокировании вступления Украины в Кибер-НАТО именно венгерским правительством.

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По данным издания, Незалежная подала официальный запрос о присоединении к работе центра в августе 2021 года. Процедура одобрения заявки началась в октябре и при успешном раскладе Украина могла бы стать членом организации уже с 1 января 2022 года. Решение все еще могут пересмотреть, но даже так Незалежная присоединиться к Кибер-НАТО не раньше второго полугодия этого года.

В Венгрии пока никаких публичных заявлений насчет своего решения не сделали.

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