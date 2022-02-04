Венгрия заблокировала участие Украины в киберцентре при НАТО

«Есть такой институт, который называется Кибер-НАТО. И мы летом прошлого года подали туда соответствующие документы, прошли все верификации. Но одна из европейских стран отказала в участии нашей стране в этом уважаемом институте», — приводятся в материале слова Данилова.

По данным издания, Незалежная подала официальный запрос о присоединении к работе центра в августе 2021 года. Процедура одобрения заявки началась в октябре и при успешном раскладе Украина могла бы стать членом организации уже с 1 января 2022 года. Решение все еще могут пересмотреть, но даже так Незалежная присоединиться к Кибер-НАТО не раньше второго полугодия этого года.