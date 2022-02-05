«Выражаем протест». Что не понравилось США во встрече Путина и Си

США и Тайвань осудили совместное заявление Путина и Си Цзиньпина, сделанное по итогам встречи в Пекине. Вашингтон считает, что председателю КНР следовало призвать президента России к деэскалации вокруг Украины, а в Тайбэе недовольны поддержкой принципа «одного Китая».

Фото: ТАСС ТАСС

США за Украину

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В Госдепартаменте США заявили, что председателю КНР Си Цзиньпину следовало призвать российского президента Владимира Путина начать деэскалацию вокруг Украины. Об этом в ходе специального брифинга заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

"Справедливо было бы сказать, что встреча между президентом [Владимиром] Путиным и председателем Си [Цзиньпином], а также совместное заявление России и Китая отражают подход, которому обе страны следуют уже в течение некоторого времени - они сближаются друг с другом", — указал Критенбринк.

В Госдепартаменте убеждены, что встреча предоставила Китаю "возможность призвать Россию к следованию дипломатическому пути и деэскалации на Украине", которой он не воспользовался.

"Если Россия осуществит дальнейшее вторжение на Украину, а Китай будет отводить глаза в сторону, то это будет свидетельствовать о том, что Китай готов терпеть или же молчаливо поддерживает усилия России, направленные на принуждение Украины", - заявил помощник госсекретаря.

В свою очередь в Белом доме сообщили, что США развивают собственные отношения с Китаем.

"Безусловно, у нас собственные отношения [с Китаем], мы взаимодействуем напрямую на очень высоком уровне, как вам всем известно. Однако в настоящее время в центре нашего внимания - продолжение объединения с союзниками и партнерами, чтобы решительно отреагировать, если Россия пойдет на дальнейшее вторжение на Украину", - сказала пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.

Она добавила, что госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе беседовал с министром иностранных дел Китая Ваном И. Пресс-секретарь Белого дома указала, что в ходе разговора Блинкен подчеркнул глобальные риски безопасности и экономике, которые представляет "российская агрессия против Украины". По словам Псаки, власти США заявили Пекину, что "дестабилизирующий конфликт в Европе отразился бы на интересах Китая во всем мире".

"Разумеется, Китаю следует это знать", - подчеркнула представитель Белого дома.

Тайвань за независимость

Администрация Тайваня также осудила заявление, принятое Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, поскольку в нем стороны подтвердили принцип "одного Китая".

"На этой встрече КНР и Россия опубликовали заявление, в котором вновь подтвердили свою приверженность принципу "Одного Китая", мы выражаем по данному поводу решительный протест", - говорится в заявлении тайваньских властей.

Там также подчеркнули, что Пекин "принуждает другие страны, международные организации и компании предпринимать действия вопреки их воле".

Согласно официальной позиции Пекина, которую разделяет Россия, Тайвань является одной из провинций КНР. США поддерживают Тайвань, однако не признают остров как государство.

В ноябре 2021 года американский лидер Джо Байден подтверждал в разговоре с Си Цзиньпином, что США не призывают к независимости Тайваня и придерживаются политики по закону об отношениях с Тайванем 1979 года.

О чем договорились лидеры России и Китая

Главной темой визита президента России в Пекин и его переговоров с председателем КНР стало дальнейшее развитие и укрепление двусторонних отношений, а также координация действий на международной арене. По итогам встречи лидеры государств приняли совместное заявление, в котором подчеркнули, что дружба между Москвой и Пекином "не имеет границ", а в их сотрудничестве "нет запретных зон". Путин и Си Цзиньпин подчеркнули, что Москва придерживается принципа "одного Китая" и выступает против независимости Тайваня "в какой бы то ни было форме". Также Россия и Китай выступили против расширения НАТО и подтвердили, что намерены противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела суверенных стран "под каким бы то ни было предлогом", осуждают так называемые цветные революции и будут наращивать взаимодействие в этой сфере.