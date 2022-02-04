Столтенберг нашел новую работу

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в октябре 2022 года станет главой Центробанка Норвегии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на решение правительства страны.

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«Йенс Столтенберг назначен сегодня на заседании госсовета на пост главы Центробанка Норвегии на период в шесть лет. [Вице-президент] Ида Вольден Бахе с 1 марта станет временным главой ЦБ до момента заступления на должность Столтенберга», — заявил представитель кабинета министров.

Столтенберг занимает пост генерального секретаря НАТО с марта 2014 года. Изначально он должен был закончить работу в 2018, но срок его полномочий был продлен до 30 сентября 2022 года. После окончания его периода он примет дела и должность на новом месте в Центробанке Норвегии.