В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
10 минут назад

В Норвегии сообщили о новом месте работы Столтенберга

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в октябре 2022 года станет главой Центробанка Норвегии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на решение правительства страны.

Столтенберг нашел новую работу
Фото: ReutersReuters

«Йенс Столтенберг назначен сегодня на заседании госсовета на пост главы Центробанка Норвегии на период в шесть лет. [Вице-президент] Ида Вольден Бахе с 1 марта станет временным главой ЦБ до момента заступления на должность Столтенберга», — заявил представитель кабинета министров.

Столтенберг занимает пост генерального секретаря НАТО с марта 2014 года. Изначально он должен был закончить работу в 2018, но срок его полномочий был продлен до 30 сентября 2022 года. После окончания его периода он примет дела и должность на новом месте в Центробанке Норвегии.

Ранее генсек заявил о крупнейшем со времен холодной войны наращивании российских военных сил в Белоруссии. По данным НАТО, на территории страны суммарно находится 30 тысяч человек, в них входят подразделения спецназа, новейшие истребители, ракетные системы двойного назначения «Искандер» и комплексы ПВО С-400.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители