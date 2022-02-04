Французский лидер Эмманюэль Макрон планирует в ближайшее время встретиться с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Об этом объявил Елисейский дворец. Встреча Макрона и Путина пройдёт 7 февраля в Москве. А уже на следующий день он отправится в Киев.

Ранее российский лидер в телефонной беседе с французским коллегой указывал, что Украина должна соблюдать минские договорённости.

По данным Reuters, Макрон собирается обсуждать с Путиным и Зеленским ситуацию вокруг Украины. Президент Франции ранее говорил, что нужно искать согласованный путь к деэскалации напряжённости. Перед предполагаемым визитом Макрона в Москву он трижды разговаривал с Путиным по телефону.

Во время одной из таких бесед российский лидер сказал ему, что Киев должен соблюдать минские договорённости. Особенно это касается пунктов по налаживанию прямого диалога с самопровозглашёнными республиками Донбасса и правовому оформлению особого статуса этого региона. Путин также говорил Макрону, что США и НАТО в своих ответах на предложения по безопасности не учли «принципиальные озабоченности» Москвы.