Россия и Китай приняли совместное заявление "о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии". Документ опубликован в пятницу на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин находится с визитом в Пекине. У него проходят переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Также российский лидер примет участие в качестве гостя в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

В частности, Россия и Китай выступают против использования отдельными государствами понятия демократии для оказания давления на другие страны. "Стороны уверены, что защита демократии и прав человека не должна использоваться как инструмент для оказания давления на другие страны", - говорится в документе.

В документе указано, что дружба между Россией и Китаем не имеет границ, в сотрудничестве "нет запретных зон", укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран.

"Дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран, не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах", - указывается в документе.

Москва и Пекин подчеркнули, что "выступают за формирование между мировыми державами отношений нового типа, основанных на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве".

"Подтверждают, что российско-китайские межгосударственные отношения нового типа превосходят военно-политические союзы времен холодной войны", - говорится в совместном заявлении.