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1 час назад

В НАТО прокомментировали помощь Украине

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ прокомментировал позицию альянса по вопросу военной помощи Украине. В интервью телеканалу France24 он подчеркнул, что организация поддерживает страну разными способами.

В НАТО прокомментировали помощь Украине
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Замгенсека заявил об отсутствии раскола в НАТО по вопросу помощи Украине, поскольку альянс «не оказывает непосредственной военной поддержки Украине». Он отметил, что решение некоторых членов НАТО отправлять Украине оружие не должно разделить партнеров.

«НАТО не будет вмешиваться в войну в Украине — мы поддерживаем ее многими другими способами. Этим также занимаются отдельные союзники», — подчеркнул Джоанэ.

Джоанэ также сообщил, что НАТО направит на Украину команду специалистов в области кибербезопасности. Таким образом альянс поможет бороться стране с «дезинформацией», которую якобы распространяет Россия.

Ранее Украина пожаловалась на блокировку вступления в кибер-НАТО. Об этом сообщил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

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