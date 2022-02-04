Пока вы спали: вооруженный ответ Минска и условие для нового обвала рубля

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США усиливают свое присутствие в Европе

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На фоне завершения подготовки к совместным российско-белорусским учениям «Союзная решимость – 2022» США намерены перебросить в Европу десантников, а также артиллерийские и зенитные подразделения. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишут «Известия».

Основная часть американских военных, согласно заявлениям Пентагона, будет направлена в Польшу «для сдерживания агрессии и укрепления оборонительных возможностей в прифронтовых государствах-союзниках». При этом российско-белорусские учения привлекли внимание и Киева. В Минске заявили, что у белорусского полигона, где пройдет один из этапов учений, был обнаружен и посажен украинский разведывательный беспилотник.

Украина попросила Израиль о военной помощи

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, украинские власти обратились к Израилю с просьбой о поддержке страны в укреплении ПВО и кибербезопасности. Об этом пишет «Независимая газета».

В последние годы Украина не раз демонстрировала готовность приобрести израильскую систему противоракетной обороны «Железный купол». Однако эксперты отмечают, что Израиль имеет негласное соглашение с Россией и не станет осуществлять поставки такого вооружения Киеву.

Минск готов к вооруженному ответу на провокации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна вынуждена сейчас укреплять границу с Украиной, и пообещал, что если «полезут – получат». При этом глава государства констатировал, что уже было «несколько провокаций», на которые в Белоруссии могли ответить, но «пока терпят», сообщает «Независимая газета».

Также Лукашенко заявил о скорой закупке новейших образцов российского оружия и отметил, что в ходе предстоящих масштабных учений «Союзная решимость» белорусские военные должны научиться ими пользоваться. При этом эксперты увидели в военной риторике Лукашенко попытку продемонстрировать лояльность России «в надежде на дальнейшую поддержку его стремления остаться у власти».

Путин и Цзиньпин встретятся на Олимпиаде

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине. Однако главным политическим событием в первый день Игр должны стать переговоры главы России с хозяином мероприятия председателем КНР Си Цзиньпином, пишут «Известия».

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят энергетическое сотрудничество и международную обстановку, в том числе предложенные Россией США и НАТО соглашения о гарантиях сфере безопасности. Также планируется принять пакет из 15 межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений, включая и договоры в газовой сфере.

Укрепление рубля будет недолгим

Минфин выделил в рамках бюджетного правила почти 635 млрд рублей на закупку валюты и золота для резервов России. Если брать общую сумму за месяц, то февральский показатель станет рекордный за всю историю таких операций, сообщает «Независимая газета».