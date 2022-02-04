Пока вы спали: вооруженный ответ Минска и условие для нового обвала рубля

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На фоне завершения подготовки к совместным российско-белорусским учениям «Союзная решимость – 2022» США намерены перебросить в Европу десантников, а также артиллерийские и зенитные подразделения. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишут «Известия».
Основная часть американских военных, согласно заявлениям Пентагона, будет направлена в Польшу «для сдерживания агрессии и укрепления оборонительных возможностей в прифронтовых государствах-союзниках». При этом российско-белорусские учения привлекли внимание и Киева. В Минске заявили, что у белорусского полигона, где пройдет один из этапов учений, был обнаружен и посажен украинский разведывательный беспилотник.
По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, украинские власти обратились к Израилю с просьбой о поддержке страны в укреплении ПВО и кибербезопасности. Об этом пишет «Независимая газета».
В последние годы Украина не раз демонстрировала готовность приобрести израильскую систему противоракетной обороны «Железный купол». Однако эксперты отмечают, что Израиль имеет негласное соглашение с Россией и не станет осуществлять поставки такого вооружения Киеву.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна вынуждена сейчас укреплять границу с Украиной, и пообещал, что если «полезут – получат». При этом глава государства констатировал, что уже было «несколько провокаций», на которые в Белоруссии могли ответить, но «пока терпят», сообщает «Независимая газета».
Также Лукашенко заявил о скорой закупке новейших образцов российского оружия и отметил, что в ходе предстоящих масштабных учений «Союзная решимость» белорусские военные должны научиться ими пользоваться. При этом эксперты увидели в военной риторике Лукашенко попытку продемонстрировать лояльность России «в надежде на дальнейшую поддержку его стремления остаться у власти».
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине. Однако главным политическим событием в первый день Игр должны стать переговоры главы России с хозяином мероприятия председателем КНР Си Цзиньпином, пишут «Известия».
Ожидается, что лидеры двух стран обсудят энергетическое сотрудничество и международную обстановку, в том числе предложенные Россией США и НАТО соглашения о гарантиях сфере безопасности. Также планируется принять пакет из 15 межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений, включая и договоры в газовой сфере.
Минфин выделил в рамках бюджетного правила почти 635 млрд рублей на закупку валюты и золота для резервов России. Если брать общую сумму за месяц, то февральский показатель станет рекордный за всю историю таких операций, сообщает «Независимая газета».
Аналитики отмечают, что если Центробанк вновь начнет покупать валюту, то это приостановит укрепление рубля. Слабая нацвалюта помогает российским экспортерам выдерживать ценовую конкуренцию. Однако данные опросов Института экономической политики (ИЭП) им. Гайдара свидетельствуют, что доля предприятий, для которых ослабление рубля – помеха, удвоилась.