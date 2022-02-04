В Крыму призвали США вывести войска с Аляски

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал США задуматься о выводе войск с Аляски и из Калифорнии после требований вывести войска России с территории Крыма. Об этом пишут РИА Новости.

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В январе межу США, НАТО и Россией прошли переговоры по гарантиям безопасности. 26 января Вашингтон и Североатлантический альянс прислали Москве письменные ответы на ее предложения. При этом в США попросили Россию не обнародовать документы.

Однако затем текст ответа США и НАТО появился на страницах испанской газеты El País. В нем указывалось, что Вашингтон готов начать диалог о контроле над вооружениями в случае вывода российских войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал такую постановку вопроса «циничной, наглой и хамской».

«Во-первых, хочу американцам напомнить, что никакой диалог невозможен без уважения точки зрения своего оппонента. Во-вторых, Крым является составной частью РФ. С таким же успехом мы могли бы выдвинуть встречные условия США о выводе войск с Аляски, Калифорнии и других штатов», - заметил он.

Парламентарий также констатировал, что «говорить и обсуждать нечего» пока США не научатся уважительному выстраиванию отношений с другими странами.

Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции.