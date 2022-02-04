«Это безумие»: в Польше оценили возможность войны с Россией

Возможное участие Польши в войне с Россией — чистое безумие. Об этом в своей колонке для Myśl Polska заявил польский историк Пшемыслав Пяста.

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Он упрекнул местные СМИ в агрессивной и милитаристской риторике, и выразил мнение, что власти Варшавы навязывают антироссийскую политику. В частности, поставляют оружие на Украину.

— А это безумие чистой воды. Во-первых, потому, что с Россией, которая предстает в глазах польских политиков и выслуживающихся перед ними журналистов некой демонической силой, мы сейчас не имеем никаких полей конфликта, — рассуждает Пяста.

По его словам, у Польши и России нет никаких реальных причин для конфликта. Нет внутригосударственных конфликтов разных группировок, нет экономических предпосылок и нет спорных территорий. Причиной возможного конфликта остается только «защита» Украины, которая имеет территориальные претензии к Польше и является, по сути, «бандитским государством», терроризирующем в своих границах национальные, этнические и религиозные меньшинства.

Как итог, Польше «предлагают сражаться» с дружественной Россией ради интересов Украины, подконтрольной странам-союзницам по НАТО — Великобритании и США, подчеркнул Пяста.

— Скажем прямо: интересам Польши соответствует мир в регионе, а не развязывание военного конфликта с Россией, тем более что в нем мы, скорее всего, понесем поражение. <…> Это не наша война, не наше дело. Тот, кто утверждает обратное, или глупец, или работает на заграницу, — добавил историк.