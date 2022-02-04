В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 76.65EUR 86.56
Войти в почту
42 минуты назад

США и Словакия договорились о военном сотрудничестве

США и Словакия заключили военное сотрудничество. Теперь Штаты могут использовать два аэродрома Словакии, но обязаны вложить в модернизацию оборонной инфраструктуры восточноевропейского государства 100 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

США и Словакия договорились о военном сотрудничестве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, документ о сотрудничестве, подписанный на фоне напряженной ситуации в Восточной Европе, в Словакии восприняли неоднозначно. Сегодня там проходят митинги протеста, а оппозиционные партии требуют проведение референдума.

Документ был подписан в Вашингтоне главой МИД Иваном Корчком и министром обороны Ярославом Надь со стороны Словакии, и госсекретарем Энтони Блинкеном — со стороны США. Документ для вступления в силу должен быть утвержден президентом страны и ратифицирован парламентом Словакии.

Как заявил Блинкен, это соглашение облегчит координацию действий двух государств, направленных на организацию оборонительных процессов, таких как проведение военных учений. Оно позволит наладить более регулярные контакты между США и Словакией для обсуждения угроз безопасности и международному миру, подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что Словакия стремится к модернизации своих оборонительных возможностей и инфраструктуры, и США поддерживают эти усилия.

56
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители