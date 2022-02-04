США и Словакия договорились о военном сотрудничестве

США и Словакия заключили военное сотрудничество. Теперь Штаты могут использовать два аэродрома Словакии, но обязаны вложить в модернизацию оборонной инфраструктуры восточноевропейского государства 100 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

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По информации издания, документ о сотрудничестве, подписанный на фоне напряженной ситуации в Восточной Европе, в Словакии восприняли неоднозначно. Сегодня там проходят митинги протеста, а оппозиционные партии требуют проведение референдума.

Документ был подписан в Вашингтоне главой МИД Иваном Корчком и министром обороны Ярославом Надь со стороны Словакии, и госсекретарем Энтони Блинкеном — со стороны США. Документ для вступления в силу должен быть утвержден президентом страны и ратифицирован парламентом Словакии.

Как заявил Блинкен, это соглашение облегчит координацию действий двух государств, направленных на организацию оборонительных процессов, таких как проведение военных учений. Оно позволит наладить более регулярные контакты между США и Словакией для обсуждения угроз безопасности и международному миру, подчеркнул Блинкен.