США ввели санкции против Белоруссии

Соединенные Штаты ввели визовые санкции против ряда белорусских граждан. Они обвинили их в деятельности за рубежом, «направленной против диссидентов». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена.

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Он сообщил, что действия Штатов направлены против нескольких граждан Белоруссии, так как они причастны «к серьезной деятельности против диссидентов, которая осуществлялась за рубежом».

По словам Блинкена, США осуждают подобные действия, включая попытку насильно вернуть на родину белорусскую олимпийскую чемпионку Кристину Тимановскую в ходе летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году.

Информация о лицах, против которые направлены новые американские ограничения, в настоящий момент отсутствует.