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29 минут назад

США ввели визовые санкции против ряда белорусов за «преследование диссидентов»

Соединенные Штаты ввели визовые санкции против ряда белорусских граждан. Они обвинили их в деятельности за рубежом, «направленной против диссидентов». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена.

США ввели санкции против Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он сообщил, что действия Штатов направлены против нескольких граждан Белоруссии, так как они причастны «к серьезной деятельности против диссидентов, которая осуществлялась за рубежом».

По словам Блинкена, США осуждают подобные действия, включая попытку насильно вернуть на родину белорусскую олимпийскую чемпионку Кристину Тимановскую в ходе летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году.

Информация о лицах, против которые направлены новые американские ограничения, в настоящий момент отсутствует.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от властей Белоруссии освободить политических заключенных. Как уверяет американский дипломат, политзаключенных в Белоруссии содержат в ужасных условиях и лишают медицинской помощи за позицию против действующей власти и реализацию своих гражданских прав. Блинкен заявил, что их освобождение — «необходимый шаг для выхода Беларуси из политического кризиса».

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