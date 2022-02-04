Президент Бразилии посетит Москву

МИД Бразилии заявил, что 14-17 февраля планируется визит в Россию президента республики Жаира Болсонару. Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства.

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— Визит президента Жаира Болсонару в Москву запланирован на 14-17 февраля, — говорится в сообщении.

Президент Российской Федерации Владимир Путин пригласил Болсонару в столицу еще в конце декабря 2021 года. Тогда бразильский лидер отметил, что эта поездка представляет интерес для обоих государств, и подчеркнул намерение углублять отношения с Россией. Позднее он подтвердил, что посетит Москву, несмотря на то, что Соединенные Штаты Америки пытаются помешать этому.

Ранее в СМИ появилась информация, что США добиваются отмены поездки в Россию президента Бразилии Жаира Болсонару. Для этого они оказывают давление на правительство президента. Отмечается, что не допустить его поездку Соединенные Штаты хотят из-за напряженности вокруг Украины.

28 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону с Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.