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56 минут назад

Зеленский и Макрон обсудили активизацию "нормандского формата"

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора в четверг обсудили активизацию мирного процесса в рамках "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция). Об этом сообщил в четверг Зеленский в Twitter.

Зеленский и Макрон обсудили активизацию "нормандского формата"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Продолжили диалог с Эмманюэлем Макроном по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в рамках "нормандского формата". Согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия", - отметил он.

Это второй телефонный разговор двух лидеров за неделю.

Ранее в четверг состоялся разговор Эмманюэля Макрона и президента РФ Владимира Путина. Они обсудили вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и с переговорами Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.

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