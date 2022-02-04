Зеленский и Макрон обсудили активизацию "нормандского формата"

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора в четверг обсудили активизацию мирного процесса в рамках "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция). Об этом сообщил в четверг Зеленский в Twitter.

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"Продолжили диалог с Эмманюэлем Макроном по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в рамках "нормандского формата". Согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия", - отметил он.

Это второй телефонный разговор двух лидеров за неделю.