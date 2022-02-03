Евродепутат: у России недостаточно сил, чтобы занять всю Украину

«Однако их войска рядом, совсем неподалеку от Харькова, а дальше – Днепр. Впрочем, похоже, что главная идея – запугать Украину. Добиться смены власти, выполнения "Минска". Предоставить Донбассу вето по поводу решений всего государства. Но если нет – может быть, откусить кусок местности. Все-таки мы не можем читать мысли (президента РФ Владимира) Путина», - считает дипломат.