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14 минут назад

Евродепутат: у России недостаточно сил, чтобы занять всю Украину

Экс-глава МИД Польши, евродепутат Радослав Сикорский считает, что у России не хватит сил занять всю Украину, но она может «откусить еще кусок». Об этом он рассказал в интервью «Европейской правде».

Евродепутат: у России недостаточно сил, чтобы занять всю Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Польские военные генералы, с которыми я общался, утверждают, что сил РФ недостаточно, чтобы занять всю Украину – хотя достаточно, чтобы откусить еще один кусок», - заявил Сикорский.

Рассуждая о том, насколько реален сейчас именно военный сценарий, он сослался на мнение польских генералов, которые считают, что российские войска хотя и сосредоточены у границ Украины, но не приведены в боевую готовность.

«Однако их войска рядом, совсем неподалеку от Харькова, а дальше – Днепр. Впрочем, похоже, что главная идея – запугать Украину. Добиться смены власти, выполнения "Минска". Предоставить Донбассу вето по поводу решений всего государства. Но если нет – может быть, откусить кусок местности. Все-таки мы не можем читать мысли (президента РФ Владимира) Путина», - считает дипломат.

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