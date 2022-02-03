Евродепутат: у России недостаточно сил, чтобы занять всю Украину

Экс-глава МИД Польши, евродепутат Радослав Сикорский считает, что у России не хватит сил занять всю Украину, но она может «откусить еще кусок». Об этом он рассказал в интервью «Европейской правде».
«Польские военные генералы, с которыми я общался, утверждают, что сил РФ недостаточно, чтобы занять всю Украину – хотя достаточно, чтобы откусить еще один кусок», - заявил Сикорский.
Рассуждая о том, насколько реален сейчас именно военный сценарий, он сослался на мнение польских генералов, которые считают, что российские войска хотя и сосредоточены у границ Украины, но не приведены в боевую готовность.
«Однако их войска рядом, совсем неподалеку от Харькова, а дальше – Днепр. Впрочем, похоже, что главная идея – запугать Украину. Добиться смены власти, выполнения "Минска". Предоставить Донбассу вето по поводу решений всего государства. Но если нет – может быть, откусить кусок местности. Все-таки мы не можем читать мысли (президента РФ Владимира) Путина», - считает дипломат.