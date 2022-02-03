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1 час назад

США считают, что Россия может "сфабриковать предлог для вторжения" на Украину

Пентагон утверждает, что у США есть данные о том, что РФ якобы может попытаться "сфабриковать предлог для вторжения" на Украину.

Пентагон обвинил Россию в желании «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У нас есть информация о том, что РФ, вероятно, захочет сфабриковать предлог для вторжения. <...> Одним из вариантов является то, что российские власти, как мы думаем, планируют инсценировать ложную атаку со стороны украинских военных или разведки против суверенной территории РФ или русскоговорящего населения, чтобы тем самым обосновать свои действия", - утверждал в четверг на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"В рамках этой фальшивой атаки, как мы считаем, Россия сделает очень страшный пропагандистский видеоролик, на котором будут трупы и актеры, играющие скорбящих, изображения разрушенных мест, а также военной техники, находящейся в руках Украины или Запада", - утверждал далее представитель американского оборонного ведомства. Кирби также спросили, был ли, по версии Вашингтона, этот "план" одобрен представителями высшего российского руководства. "Скажу лишь, что наш опыт указывает на то, что немногое из подобного одобряется не на самом высоком уровне", - он.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в среду данные утверждения, заявил ТАСС, что в США не в первый раз публикуются данные о якобы существующих планах "вторжения" России на Украину, но ничего за этим не следовало.

Джонсон заявил, что вторжение России на Украину станет всемирной катастрофой

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Песков ранее назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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