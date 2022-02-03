Зеленский изменил мнение о месте переговоров с Россией

«Неважно, где именно поставить точку в войне, важно, чтобы все искренне были к этому готовы», - заявил Зеленский, комментируя возможное проведение российско-украинских переговоров.

Ранее Зеленский остро отреагировал на приглашение главы МИД РФ Сергея Лаврова в Россию. Лавров заявил, что российские власти готовы организовать встречу в Москве, Сочи или Петербурге, если Зеленский готов обсуждать нормализацию отношений с Россией. Если же украинский президент желает обсудить ситуацию в Донбассе, для этого нужно созвать контактную группу, подчеркнул Лавров.

Комментируя слова российского министра, Зеленский заявил, что не может не говорить о Донбассе, и удивился, для чего его зовут в Сочи - «чтобы я на лыжах катался?» В ответ он предложил встретиться в Одессе, «покупаться в море».