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1 час назад

Зеленский изменил мнение о месте переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для него не имеет значения место переговоров с Россией. Об этом он сообщил на брифинге по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА «Новости».

Зеленский изменил мнение о месте переговоров с Россией
Фото: ReutersReuters

«Неважно, где именно поставить точку в войне, важно, чтобы все искренне были к этому готовы», - заявил Зеленский, комментируя возможное проведение российско-украинских переговоров.

Ранее Зеленский остро отреагировал на приглашение главы МИД РФ Сергея Лаврова в Россию. Лавров заявил, что российские власти готовы организовать встречу в Москве, Сочи или Петербурге, если Зеленский готов обсуждать нормализацию отношений с Россией. Если же украинский президент желает обсудить ситуацию в Донбассе, для этого нужно созвать контактную группу, подчеркнул Лавров.

Зеленский заявил о поиске вариантов переговоров с Россией

Комментируя слова российского министра, Зеленский заявил, что не может не говорить о Донбассе, и удивился, для чего его зовут в Сочи - «чтобы я на лыжах катался?» В ответ он предложил встретиться в Одессе, «покупаться в море».

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