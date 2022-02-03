МИД ФРГ отреагировал на российские меры против Deutsche Welle

Министерство иностранных дел Германии отреагировало на решение российского правительства ввести санкции против немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (DW), назвав подобный шаг лишенным всяких оснований. Об этом сообщается в заявлении представителя внешнеполитического ведомства, попавшего в распоряжение «Ленты.ру».
В министерстве предупредили, что подобный шаг усугубит российско-германские отношения.
«Если эти меры действительно будут реализованы, это в значительной степени ограничит свободное освещение независимыми журналистами событий в России, что особенно важно в политически напряженные времена», — заявили в МИД ФРГ.