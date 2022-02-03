Британцам стало стыдно за высмеянных в России Джонсона и Трасс

«Типичный высокомерный необразованный британец... Неловко», «Лиз, Google – твой друг», «Если быть до конца честными, русские не ошибаются, «Я начинаю любить Россию все больше и больше с каждым наблюдением за Борисом», «Половина считает, что следует извиниться перед нашими российскими друзьями за некомпетентность нашего премьер-министра и министра иностранных дел. Мы это заслужили, так как мы смеялись над выходками другого Бориса, их Бориса Ельцина, когда он руководил Россией. Может быть, нам следует прекратить это и согласиться, что никто по имени Борис никогда больше не должен занимать высокий пост?», написали пользователи.