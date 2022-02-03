Британцам стало стыдно за высмеянных в России Джонсона и Трасс

Читателям Daily Mail стало стыдно за британских премьер-министра Бориса Джонсона и главу МИД Лиз Трасс, когда издание сообщило о том, что их высмеяли в России. Комментарии пользователей приводит «ПолитРоссия».
Ранее Джонсон отменил телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Сразу после этого в Кремле заявили, что глава России готов разъяснить ситуацию в Восточной Европе «тем, кто совершенно сбит с толку».
По мнению авторов Daily Mail, данное высказывание касалось Джонсона. Трасс в России высмеяла официальный представитель МИД страны Мария Захарова, которая указала на «знания географии» первой — она ранее заявила, что Лондон поддержит своих балтийских союзников по ту сторону Черного моря.
Насмешки русских вызвали у британцев чувство стыда за своих политиков. Читатели Daily Mail признались, что им неловко из-за глупости Джонсона и Трасс.
«Типичный высокомерный необразованный британец... Неловко», «Лиз, Google – твой друг», «Если быть до конца честными, русские не ошибаются, «Я начинаю любить Россию все больше и больше с каждым наблюдением за Борисом», «Половина считает, что следует извиниться перед нашими российскими друзьями за некомпетентность нашего премьер-министра и министра иностранных дел. Мы это заслужили, так как мы смеялись над выходками другого Бориса, их Бориса Ельцина, когда он руководил Россией. Может быть, нам следует прекратить это и согласиться, что никто по имени Борис никогда больше не должен занимать высокий пост?», написали пользователи.