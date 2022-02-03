СМИ: Олаф Шольц может приехать с визитом в РФ 15 февраля

По данным СМИ, канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует приехать с визитом в Москву 15 февраля. В прессе также отмечается, что накануне приезда Шольца конфликт, связанный с запретом на вещание телеканала RT DE в Германии и закрытием корреспондентского пункта канала Deutsche Welle в РФ , создает большую напряженность.

Напомним, что в министерстве иностранных дел России отреагировали на запрет вещания телеканала RT DE на территории Германии. В российском внешнедипломатическом ведомстве также отметили, что намерение Комиссии по лицензированию и надзору Германии стало «недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы». Вскоре МИД РФ сообщил о прекращении вещания на территории России телеканала Deutsche Welle. Речь идет о спутниковом и ином вещании.