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1 час назад

СМИ: Олаф Шольц может приехать с визитом в РФ 15 февраля

По данным СМИ, канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует приехать с визитом в Москву 15 февраля. В прессе также отмечается, что накануне приезда Шольца конфликт, связанный с запретом на вещание телеканала RT DE в Германии и закрытием корреспондентского пункта канала Deutsche Welle в РФ, создает большую напряженность.

СМИ: Олаф Шольц может приехать с визитом в РФ 15 февраля
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

«Конфликт вызывает дополнительную напряженность в преддверии инаугурационного визита канцлера Олафа Шольца в Москву 15 февраля», - пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Напомним, что в министерстве иностранных дел России отреагировали на запрет вещания телеканала RT DE на территории Германии. В российском внешнедипломатическом ведомстве также отметили, что намерение Комиссии по лицензированию и надзору Германии стало «недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы». Вскоре МИД РФ сообщил о прекращении вещания на территории России телеканала Deutsche Welle. Речь идет о спутниковом и ином вещании.

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