Украинский спецназ выбрал особый путь борьбы с «российским вторжением»

Значительное количество подпольщиков и диверсантов планируется подготовить на Украине в порядке «национального сопротивления» «российскому вторжению». Руководить созданием этой структуры направили украинский спецназ, за которым прямо проглядываются и западные инструкторы. Насколько опасными для России являются эти планы?

Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Еще летом прошлого года Владимир Зеленский подписал закон «Об основах национального сопротивления». «Закон... предусматривает целый комплекс важных мероприятий, нацеленных на развитие территориальной обороны и движения сопротивления, внедрение системы подготовки населения к национальному сопротивлению. Он дает возможность в случае необходимости привлечь все население... для защиты родной земли», заявлял по этому поводу президент Украины.

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1 января 2022 года на основании данного закона Силы территориальной обороны (СТО) стали отдельным родом войск. Общая численность СТО должна составить 130 тысяч человек, которые будут сведены в 150 батальонов. Батальоны, в свою очередь, сформируют 25 бригад. В каждом районе будет сформирован батальон, костяк которого составят военнослужащие ВСУ.

На силы территориальной обороны возложены пять основных задач: охрана границы; обеспечение деятельности органов власти и военного управления; борьба с диверсионными силами противника; выполнение мер правового режима военного положения; охрана важных государственных объектов и коммуникаций.

«Кроме того, нам добавились задачи, о которых ранее речь не шла, – сообщил командир отдельной бригады территориальной обороны, полковник Роман Токаренко. – Это противодействие информационным угрозам со стороны противника и обеспечение общественного порядка, для этого будем взаимодействовать с МВД. Также внесли изменения в наше вооружение. Кроме стрелкового оружия, отныне будут еще и 60-миллиметровые минометы».

Прямо сейчас создаются органы управления СТО, для каждого батальона подбирается костяк военнослужащих, фомируется резерв. В дальнейшем предполагается создать добровольческие формирования в каждом населенном пункте страны.

Иначе говоря, налицо попытка создать некие силы, способные предотвратить события, имевшие, например, место в Крыму, на западе и востоке Украины в 2014 году – захват вооруженными лицами ключевых объектов и органов государственной власти. Но создаются они, конечно, не только для этого.

При чем тут спецназ?

В свое время, выступая перед украинскими спецназовцами, Владимир Зеленский сказал: «Эти законы имеют непосредственное отношение к Силам специальных операций, которые получают рычаги для развития движения сопротивления...». Зеленский заявил, что «мероприятия национального сопротивления будут осуществляться как на подконтрольной, так и на временно оккупированных территориях нашего государства».

Оборона и сопротивление – суть не одно и то же. И если оборона осуществляется в период угрозы государству, но под его контролем, то сопротивление может организовываться государством заблаговременно, но осуществляется уже после вторжения противника. По закону, составляющими национального сопротивления являются территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению. А ведущая роль в организации, подготовке, поддержке и выполнении задач сопротивления принадлежит Силам специальных операций Вооруженных сил Украины (статья 5 Закона).

Руководство движением сопротивления осуществляет главком Вооруженных сил Украины через командуюющего Силами спецопераций. Вот почему Зеленский обратился к спецназовцам.

Сплав западного и советского

Стоит напомнить, что представляют собой Силы специальных операций (ССО) Украины. Они были созданы пять лет назад. В их формировании принимали самое активное участие коллеги из НАТО, прежде всего из США. ССО ВСУ состоят из центров информационно-психологических операций, частей специального назначения (СпН) и подразделений обеспечения. Наиболее подготовленное подразделение ССО Украины – 140-й центр специального назначения. Этот центр получил сертификат НАТО, позволяющий альянсу привлекать его для операций в составе сил быстрого реагирования. Он комплектуется исключительно офицерами и предназначен для решения особых задач.

Силы специальных операций Украины проделали сложный путь развития. «Из всех ССО Восточной Европы, кого обучали натовцы, единственные, кто не стал тупо копировать их шаблон – это ССО Украины, – рассказал газете ВЗГЛЯД на условиях анонимности ветеран израильского спецназа. – Недавно читал разбор их операций в Донбассе – и возникло стойкое ощущение, что опирались они при планировании на опыт советского и российского спецназа.

С одной стороны, война их многому научила. Но с другой – спецназ стран Восточной Европы воюет с начала двухтысячных, а поляки в Югославии работали еще в 90-х. Но все их операции, которые стали известны, оказались неудачными – и как раз из-за копирования натовских схем».

По словам эксперта, при многих слабых местах украинским ССО удалось создать удачный синтез советского и западного подхода. Были выбраны наиболее эффективные приемы работы и подготовки.

«Конечно, сегодня на Украине практически не осталось офицеров спецназа, подготовленных в Союзе и получивших опыт войны в Афганистане и Чечне. Но они умеют учиться и перенимать действительно полезный опыт, – утверждает израильский ветеран. – Например, до 2015 года у них снайперская подготовка была на нулевом уровне, не говоря уж про противодействие снайперам. Но за последние пять-шесть лет с использованием опыта снайперов украинской группы «А» и западных инструкторов, а также с приобретением современного снайперского оружия, приборов наблюдения, навигации и связи, их уровень достиг уровня учителей. А в каких-то вопросах даже и превзошел».

Западное влияние и взаимодействие

Натовские инструкторы не только учат, но и сами учатся у своих украинских коллег, перенимают боевой опыт. Украина для них, во-первых, полигон для обкатки новых приемов тактики, испытания вооружения в боевых условиях. Во-вторых, школа боевого мастерства. Наконец, это военный плацдарм для организации противодействия России в Восточной Европе.

Еще в 2014 году американцы приступили к разработке Концепции оперативного сопротивления «ROC: Resistance Operating Concept» и опубликовали ее в 2019 году. В предисловии командующий SOCEUR генерал-майор Кирк Смит написал: «Европейские страны снова сталкиваются с угрозами соседей с потенциально экспансионистскими намерениями. [...] Даже те, у кого есть сильные союзы и друзья, не обязательно обладают силой предотвратить вторжение». Данная стратегия активно продвигается в странах Прибалтики, в Закавказье и на Украине.

Книга, по сути, является руководящим документом для «стран, сталкивающихся с угрозами». Некоторые ее главы называются, например, «Устойчивость как основа сопротивления», «Сопротивление» и «Межведомственное планирование и подготовка». Она содержит ряд приложений, касающихся методов ненасильственного сопротивления, российской тактики гибридной войны, тематических исследований Второй мировой войны, тематических исследований сопротивления в холодной войне, взаимодействия населения с иностранным оккупантом и многое другое.

То, что сопротивление планируют организовать именно российским войскам, сомневаться не приходится. Ее содержание на это прямо указывает. И то, что закон об основах национального сопротивления вырос из этого сочинения, также сомневаться не стоит.

Прямо сейчас на Украине находится около 10 тысяч военных инструкторов из стран НАТО, четыре тысячи из них – непосредственно из США, считают в МИД России. Эти инструкторы работают в учебных центрах ВСУ, где обучают украинских военных пользоваться поставляемым вооружением. Так, совсем недавно Великобритания направила на Украину порядка 30 рейнджеров из состава Армейской бригады специальных операций. Прибывшие рейнджеры будут, в частности, обучать украинских коллег пользоваться поставленными Великобританией противотанковыми средствами.

Работают на Украине и частные военные компании иностранных государств. «Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских частных военных компаний в населенных пунктах Авдеевка и Приазовск, Донецкая область. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских ССО и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям», – заявлял министр обороны России Сергей Шойгу.

Эти специалисты занимаются подготовкой оборонительных позиций на линии соприкосновения, планируют и совместно проводят спецоперации в Донбассе, выступая в качестве «играющих тренеров». «Под видом инструкторов на Украину прибывают и откровенные наемники, – заявлял глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. – В последние дни мы получаем много информации, что в Северодонецке, в Счастье, Попасной появляется много бойцов, говорящих на иностранных языках, одетых в иностранный камуфляж и ведущих себя вызывающе».

Новые задачи?

Так что же за новые задачи получили Силы специальных операций Украины в рамках нового закона? Кто-то считает, что части территориальной обороны – это потенциальные партизаны. Однако это не совсем так.

Юрий Серветник, полковник запаса и один из идеологов создания и автор первой концепции Сил специальных операций Украины, рассказывал: «На мой взгляд, подразделения территориальной обороны нельзя использовать как партизанские силы. Я считаю, что подразделения партизанского движения надо готовить заранее... Возможно с определенным привлечением Сил территориальной обороны, но как отдельную независимую структуру. Это необходимо для конспиративного существования этих партизанских отрядов. Если противник захватывает какую-то территорию, в первую очередь он проводит «зачистку» – комплекс контрразведывательных мероприятий для выявления подполья. И если члены партизанских отрядов были в составе частей территориальной обороны, то все они будут быстро выявлены».

Но говорил он это еще в 2018 году. Не станем считать, что наш противник настолько глуп, что до сих пор не учитывает такую опасность. В том же самом законе сказано: «Лицам, которые на добровольной и конфиденциальной основе привлекаются к выполнению задач сопротивления, гарантируются неразглашение факта их участия в движении сопротивления, а также социальная и правовая защита со стороны государства...». Мало того, статья далее определяет и статус данных сотрудников и льготы.

Именно поэтому мы не узнаем из открытой печати о действиях ССО по подготовке сопротивления. А о том, что такая работа будет организована Силами спецопераций, есть косвенное указание.

Украинский закон предполагает увеличение численности ВСУ на 15 тыс. человек (до 261 тыс.), в том числе военнослужащих – на 11 тысяч (до 215 тыс.), из которых 10 тысяч – для войск территориальной обороны и тысяча (!) – для Сил специальных операций. То есть явно для решения задач организации сопротивления и добавляется в состав ССО целая тысяча специалистов.

При этом надо понимать, что подобную работу уже не один год проводят американские инструкторы, а действовать спецназ ВСУ начнет не на ровном месте. Об этом также рассказал глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник: «Обучение специалистов по организации партизанского движения ЦРУ ведет еще с 2015 года. Небольшими партиями, стараясь не светить имена украинских стажеров, ЦРУ организует обучение украинцев на своих военных базах и возвращает их на Украину с навыками организации подполья, соблюдения конспирации, вербовки, проведения диверсионных операций, использования невоенных средств в качестве оружия.

Не так давно Украина их еще и легализовала, приняв закон о национальном сопротивлении, где эти обученные в США диверсанты легализуются и оплачиваются. Буквально на днях изменениями в законодательство они наделили их правом официально использовать не только стрелковое оружие, но и различные гранатометы, ПТРК и прочее, достаточно серьезное вооружение, как раз то, что сейчас Запад активно завозит на Украину.

Так что когда НАТО придется уйти с Украины, они оставят после себя скопище диверсантов-подпольщиков, чтобы потом координировать их деятельность и иметь свою агентурную сеть в чужой стране, не позволяя вернуться украинцам к мирной человеческой жизни».

Новый закон представляет спецназу Украины новые возможности, которые при помощи западных наставников будут реализованы. Нет сомнений, что американцы организуют финансирование сопротивления. Ведь это им нужно и это их концепция, которая позволит добиваться своих целей чужими руками.

Более того. Некоторые украинские военные заявляют, что в случае полномасштабного вторжения Россия «получит войну на собственной территории. В приграничных с Украиной районах России будет уничтожаться вся инфраструктура». А некоторые даже утверждают, что «в случае массового применения авиации или ЯО Россия должна быть готовой получить адекватные удары в своем тылу. Можно устроить подрыв одного-двух ядерных хранилищ, которые похоронят сразу несколько российских регионов, например, хранилище под городом Борисоглебском в Воронежской области». Причем все это, по их мнению, «легально и в строгом соответствии с нормами международного права».