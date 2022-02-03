Школы Казахстана обязали провести урок-посвящение супруге Назарбаева

Школы Казахстана обязали провести урок, посвященный общественной деятельности бывшей первой леди Казахстана Сары Назарбаевой. Об этом сообщает издание Orda.kz со ссылкой на учителей.

Фото: tengrinews.kz tengrinews.kz

Урок на тему «Жизнь во имя любви» должен быть проведен в рамках общешкольной декады самопознания. На занятии детям будут раскрывать смысл понятия «служение обществу» на примере деятельности Сары Назарбаевой.

У педагогов должен быть портрет экс-первой леди и видеоролики с ее участием. В методическом пособии к уроку указано, что учителя должны рассказать истории из жизни Назарбаевой, ее мысли о служении, предназначении человека.

«В рассказе важно подчеркнуть искреннее желание Сары Алпысовны раскрыть важность понимания значения общечеловеческих ценностей, истинной природы человека, основой которой является любовь», - говорится в методичке.