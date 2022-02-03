Школы Казахстана обязали провести урок-посвящение супруге Назарбаева

Школы Казахстана обязали провести урок, посвященный общественной деятельности бывшей первой леди Казахстана Сары Назарбаевой. Об этом сообщает издание Orda.kz со ссылкой на учителей.
Урок на тему «Жизнь во имя любви» должен быть проведен в рамках общешкольной декады самопознания. На занятии детям будут раскрывать смысл понятия «служение обществу» на примере деятельности Сары Назарбаевой.
У педагогов должен быть портрет экс-первой леди и видеоролики с ее участием. В методическом пособии к уроку указано, что учителя должны рассказать истории из жизни Назарбаевой, ее мысли о служении, предназначении человека.
«В рассказе важно подчеркнуть искреннее желание Сары Алпысовны раскрыть важность понимания значения общечеловеческих ценностей, истинной природы человека, основой которой является любовь», - говорится в методичке.
Сара Назарбаева – основатель и президент Международного детского благотворительного фонда «Бобек» («Малыш»), президент фонда «SOS – детские деревни Казахстана», председатель попечительского совета благотворительного фонда «Демография», автор ряда книг, посвященных здоровому образу жизни. В последние годы супруга Нурсултана Назарбаева ведет закрытый образ жизни и не появляется на публике.