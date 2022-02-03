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55 минут назад

Ковровую дорожку для Эрдогана подмели щетками цвета флага Украины

В Киеве подмели красную ковровую дорожку щетками в цветах украинского флага к прибытию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Видео подготовки к визиту турецкого лидера публикует телеграм-канал «Сегодня».

На записи видно, что в Киеве идет снег с дождем. В ожидании Эрдогана сотрудники Мариинского дворца очищают ковровую дорожку от снега щетками желтого и голубого цветов.

Эрдоган обратился к ВСУ со словами «Слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев на запланированную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Украина и Турция могут подписать соглашение о зоне свободной торговли, а также соглашение о строительстве завода Bayraktar по производству беспилотных летательных аппаратов. Стороны также планируют обсудить конфликт на востоке Украины.

Встреча Зеленского и Эрдогана проходит в Мариинском дворце.

«Зеленский начал встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, прибывшим в нашу страну с официальным визитом. Прозвучали государственные гимны двух стран. Президенты осмотрели строй почетного караула и представили членов официальных делегаций Украины и Турции», - сообщили в пресс-службе украинского президентского офиса.

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