Ковровую дорожку для Эрдогана подмели щетками цвета флага Украины

В Киеве подмели красную ковровую дорожку щетками в цветах украинского флага к прибытию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана . Видео подготовки к визиту турецкого лидера публикует телеграм-канал «Сегодня».

На записи видно, что в Киеве идет снег с дождем. В ожидании Эрдогана сотрудники Мариинского дворца очищают ковровую дорожку от снега щетками желтого и голубого цветов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев на запланированную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Украина и Турция могут подписать соглашение о зоне свободной торговли, а также соглашение о строительстве завода Bayraktar по производству беспилотных летательных аппаратов. Стороны также планируют обсудить конфликт на востоке Украины.