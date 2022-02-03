Пекин поддержал Россию в ситуации с США и НАТО

Глава российского МИД Сергей Лавров проинформировал китайского коллегу Ван И о ситуации в отношения России с США и НАТО . Об этом сообщает РИА "Новости".

Глава МИД Китая на переговорах с Лавровым также отметил, что их встреча выпала на третий день китайского Нового года, когда по традиции в гости приглашают старых друзей. Ранее в МИД КНР заявили, что предложения России по гарантиям безопасности повышают взаимное доверие в мире. Пекин всегда выступал за взаимоуважительный диалог между странами, в ходе которого стороны решают разногласия с помощью консультаций, отметили в ведомстве.