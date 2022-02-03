Протасевич подаст в суд на Ryanair

Задержанный в Белоруссии сооснователь и бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич готовит иск к авиакомпании Ryanair. Об этом он заявил в видеообращении на Youtube.

«Не буду на данный момент раскрывать всех подробностей, но я планирую подать иск к авиакомпании Ryanair и также призываю подать подобный иск всех пассажиров, которые находились на борту этого рейса», - сказал Протасевич.

Он добавил, что над составлением иска работает команда юристов, и пообещал сообщить подробности после того, как заявление будет готово. По словам Протасевича, он в первую очередь заинтересован в том, чтобы инцидент с самолетом был расследован.

Протасевич выразил надежду, что члены совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) также ознакомятся с его исковым заявлением.

По словам экс-главреда Nexta, у него есть доказательства причастности к инциденту с самолетом Ryanair его бывших соратников по оппозиции, которые сейчас находятся на территории Евросоюза, а также белорусской хакерской организации «Кибер-партизаны». Доказательства также имеются у белорусских правоохранительных органов, отметил Протасевич.

«Я готов предоставить задокументированные доказательства всех своих слов. И эти же доказательства готовы предоставить официальные органы республики Беларусь», - заявил он.