Протасевич подаст в суд на Ryanair

Основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что готовит иск к авиакомпании Ryanair, с борта которой его сняли в мае прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости.

Он утверждает, что белорусские силовики не избивали и не шантажировали после его задержания.

Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега, были задержаны 23 мая 2021 года в аэропорту Минска. Они летели на самолете компании Ryanair из Афин в Вильнюс. Лайнер экстренно сел в белорусской столице после сообщения об угрозе взрыва, которая впоследствии не подтвердилась. Через некоторое время Протасевич дал белорусскому государственному телевидению большое интервью, признался в организации беспорядков, и заявил, что хочет «жить обычной спокойной жизнью». Позже его отпустили под домашний арест.