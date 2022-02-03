Американцы вспомнили Достоевского в вопросе значимости Украины

Читатели американской газеты The Wall Street Journal сравнили власти США с «демонами Достоевского» и заявили, что у США много внутренних проблем, а Украина не входит в сферу национальных интересов. Об этом пишет РИА Новости.

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Таким образом американцы отреагировали на статью издания, в которой журналисты попытались объяснить значимость Украины для США.

По мнению читателей газеты, у США нет «ни одного» национального интереса на Украине, и единственное, что пострадает из-за ее «потери» - это доходы сына президента США Хантера Байдена.

«У нас много внутренних проблем. Пусть о России беспокоятся соседи Украины», - считает Manny Calderon.

Также американцы признали обеспокоенность России возможным расширением НАТО. По мнению некоторых читателей, американскими властями подобно «демонам Достоевского» овладел дух экспансии.

«[Россия] хочет держать сверхагрессивное НАТО подальше от своих границ», - уверена Norma Brown.

В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину, несмотря на неоднократные опровержения этих слухов Кремлем.

2 февраля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил о переброске дополнительных военных сил США в Польшу, Румынию и Германию на фоне «российской угрозы». По словам Кирби, американские военные не собираются воевать на Украине, они «будут обеспечивать надежную оборону» союзников США по НАТО.