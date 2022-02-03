Американцы вспомнили Достоевского в вопросе значимости Украины

Читатели американской газеты The Wall Street Journal сравнили власти США с «демонами Достоевского» и заявили, что у США много внутренних проблем, а Украина не входит в сферу национальных интересов. Об этом пишет РИА Новости.
Таким образом американцы отреагировали на статью издания, в которой журналисты попытались объяснить значимость Украины для США.
По мнению читателей газеты, у США нет «ни одного» национального интереса на Украине, и единственное, что пострадает из-за ее «потери» - это доходы сына президента США Хантера Байдена.
«У нас много внутренних проблем. Пусть о России беспокоятся соседи Украины», - считает Manny Calderon.
Также американцы признали обеспокоенность России возможным расширением НАТО. По мнению некоторых читателей, американскими властями подобно «демонам Достоевского» овладел дух экспансии.
«[Россия] хочет держать сверхагрессивное НАТО подальше от своих границ», - уверена Norma Brown.
В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину, несмотря на неоднократные опровержения этих слухов Кремлем.
2 февраля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил о переброске дополнительных военных сил США в Польшу, Румынию и Германию на фоне «российской угрозы». По словам Кирби, американские военные не собираются воевать на Украине, они «будут обеспечивать надежную оборону» союзников США по НАТО.
При этом, по данным МИД РФ, США и НАТО фактически «сказали нет» проектам договоров о гарантиях безопасности. В них, помимо неприсоединения Украины к альянсу, было упомянуто и требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го.