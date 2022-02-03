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20 минут назад

Жириновский предрек США распад за два года по сценарию СССР

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что США движутся к самораспаду по сценарию СССР. Такое развитие событий он предрек в эфире «ЛДПР-ТВ» на YouTube.

США предрекли распад за два года по сценарию СССР
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам политика, Соединенные Штаты прекратят существовать в своем нынешнем виде в течение ближайших десяти лет. Однако есть шанс, что Америки не будет уже к 2024 году, добавил он.

«Америки не будет»: Жириновский призвал россиян покупать рубли

«Выборов 2024 года в США не будет, потому что самой Америки не будет», — подчеркнул лидер ЛДПР. Жириновский призвал россиян покупать рубли, так как доллары и евро скоро не у кого будет обменивать.

Ранее политик сравнил доллары с грязью и предложил запретить их оборот в России. По его словам, отказ от валюты станет важным и решительным антизападным шагом. Лидер ЛДПР также призвал прекратить поставлять российский газ в Европу, чтобы жители стран ЕС «замерзли и восстали».

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