Порошенко признал Меркель «ангелом-хранителем Украины»

«Германия и Ангела Меркель, если можно так выразиться, были для Украины ангелом-хранителем. <…> Благодаря поддержке Ангелы и ведущей роли Германии у нас есть соглашение об ассоциации с ЕС, которое я подписал в июне 2014 года», - заявил он.