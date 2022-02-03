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27 минут назад

Порошенко признал Меркель «ангелом-хранителем Украины»

Бывший президент Украины, ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко выразил благодарность канцлеру Германии в 2005-2021 годах Ангеле Меркель за поддержку, оказываемую Киеву, назвав ее «ангелом-хранителем для Украины». Своим мнением он поделился в интервью немецкому телеканалу NTV.

Порошенко признал Меркель «ангелом-хранителем Украины»
Фото: ReutersReuters

«Германия и Ангела Меркель, если можно так выразиться, были для Украины ангелом-хранителем. <…> Благодаря поддержке Ангелы и ведущей роли Германии у нас есть соглашение об ассоциации с ЕС, которое я подписал в июне 2014 года», - заявил он.

Порошенко также добавил, что «только благодаря ведущей роли Германии у Украины есть всеобъемлющее соглашение о свободной торговле».

Говоря о нынешней ситуации на границе России и Украины, экс-президент отметил необходимость оказания помощи Киеву.

«Поддержка Украины является инвестицией в безопасность Германии и Европы», - подчеркнул Порошенко.

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