Порошенко признал Меркель «ангелом-хранителем Украины»

Бывший президент Украины, ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко выразил благодарность канцлеру Германии в 2005-2021 годах Ангеле Меркель за поддержку, оказываемую Киеву, назвав ее «ангелом-хранителем для Украины». Своим мнением он поделился в интервью немецкому телеканалу NTV.
«Германия и Ангела Меркель, если можно так выразиться, были для Украины ангелом-хранителем. <…> Благодаря поддержке Ангелы и ведущей роли Германии у нас есть соглашение об ассоциации с ЕС, которое я подписал в июне 2014 года», - заявил он.
Порошенко также добавил, что «только благодаря ведущей роли Германии у Украины есть всеобъемлющее соглашение о свободной торговле».
Говоря о нынешней ситуации на границе России и Украины, экс-президент отметил необходимость оказания помощи Киеву.
«Поддержка Украины является инвестицией в безопасность Германии и Европы», - подчеркнул Порошенко.