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55 минут назад

Bloomberg: США призвали страны Азии сократить закупки газа

Администрация США призвала страны Азии сократить закупки партий сниженного природного газа, чтобы его можно было переправить в Европу в случае сокращения поставок в российского газа в регион из-за ситуации с Украиной. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Bloomberg: США призвали страны Азии сократить закупки газа
Фото: DepositphotosDepositphotos

Так, команда президента США Джо Байдена во главе с советником Госдепартамента по энергетической безопасности Амосом Хохштейном уже обратились к Китаю, Японии, Южной Корее и Индии.

Кроме того, были проведены переговоры с производителями газа из Катара, Нигерии, Египта, Ливии и Алжира. Их призвали увеличить производство СПГ в случае начала боевых действий на Украине.

Администрация Байдена также консультировалась с нефтегазовыми компаниями, такими как Chevron и ExxonMobil.

Ранее издание The New Republic сообщило, что власти США используют «российскую угрозу» и нагнетание ситуации вокруг Украины ради продвижения своего газа в Европе.

До этого министр по энергетике и инновациям Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что страна зависит от российского газа и намерена бороться с этой зависимостью.

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