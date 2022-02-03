США подтвердили подлинность утекших в СМИ ответов по безопасности

США подтвердили подлинность утекших в испанскую газету El País ответов Вашингтона и Североатлантического альянса на предложения Москвы по гарантиям безопасности, сообщает «Лента.ру».
«Я не увидел в этих документах ничего, что давало бы основания предполагать, что они не являются подлинными», — сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
2 февраля El Pais опубликовала содержание ответов на предложения России по гарантиям безопасности. Как следует из материала, в своем ответе США и НАТО предлагают восстановить отношения и работу закрытых в 2021 году посольств, при этом угрожают развернуть больше войск в Восточной Европе в случае «агрессии Москвы в отношении Киева».
Как заявил представитель Пентагона Джон Кирби, в этом нет вины американских властей.
«США со своей стороны не публиковали ответ. Нет различий в том, о чем мы заявляем публично и о чем говорим в ходе частных дискуссий. НАТО и их партнеры едины в своей решимости и открыты для конструктивных, серьезных обсуждений. Если Россия действительно серьезно настроена на поиск дипломатического решения, то данный документ проясняет, что такая возможность существует», — отметил он.
В Кремле также заявили, что не имеют отношения к публикации ответов на российские предложения по гарантиям безопасности в испанском издании. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что ответственных может назвать El Pais или испанское руководство.
Как выяснилось позже, автор публикации — Ибай Арбиде Аса, он находится на территории Украины. Источник утечки он не раскрыл, но отметил, что, на его взгляд, публикация текста не повлияет на будущие переговоры сторон.
Как следует из документов, Запад готов восстановить дипломатические отношения с Москвой. США также предложили восстановить отношения и работу закрытых в прошлом году посольств и «принять ряд мер по укреплению доверия» в военной сфере: например, наладить линию для экстренных контактов, которые помогут предотвращать инциденты в воздухе и на море.