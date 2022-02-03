США подтвердили подлинность утекших в СМИ ответов по безопасности

США подтвердили подлинность утекших в испанскую газету El País ответов Вашингтона и Североатлантического альянса на предложения Москвы по гарантиям безопасности, сообщает «Лента.ру».

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«Я не увидел в этих документах ничего, что давало бы основания предполагать, что они не являются подлинными», — сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

2 февраля El Pais опубликовала содержание ответов на предложения России по гарантиям безопасности. Как следует из материала, в своем ответе США и НАТО предлагают восстановить отношения и работу закрытых в 2021 году посольств, при этом угрожают развернуть больше войск в Восточной Европе в случае «агрессии Москвы в отношении Киева».

Как заявил представитель Пентагона Джон Кирби, в этом нет вины американских властей.

«США со своей стороны не публиковали ответ. Нет различий в том, о чем мы заявляем публично и о чем говорим в ходе частных дискуссий. НАТО и их партнеры едины в своей решимости и открыты для конструктивных, серьезных обсуждений. Если Россия действительно серьезно настроена на поиск дипломатического решения, то данный документ проясняет, что такая возможность существует», — отметил он.

В Кремле также заявили, что не имеют отношения к публикации ответов на российские предложения по гарантиям безопасности в испанском издании. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что ответственных может назвать El Pais или испанское руководство.

Как выяснилось позже, автор публикации — Ибай Арбиде Аса, он находится на территории Украины. Источник утечки он не раскрыл, но отметил, что, на его взгляд, публикация текста не повлияет на будущие переговоры сторон.