Госдеп обвинил Россию в нарушении минских соглашений

США выступают за полную имплементацию минских соглашений и видят в них путь к разрядке украинского конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса.
По его словам, Вашингтон считает виновной в нарушении соглашений Россию.
«Фактом остается то, что одна из сторон этих соглашений несет ответственность за подавляющее большинство нарушений, но все стороны должны придерживаться минских соглашений как пути к деэскалации напряженности, особенно в нынешней ситуации», — отметил представитель внешнеполитического ведомства.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все пункты минских соглашений неудовлетворительны, однако это «единственная площадка, которая работает».
«Я не хочу говорить про пункты "Минска". Я не удовлетворен всеми пунктами. Мы по-разному относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов. Но мы взрослые мальчики. Мы должны делать что-то, что может деоккупировать наши территории, в частности, защищает наше государство в том или в ином виде», — заявил украинский лидер.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Минские соглашения невыполнимы и могут привести к разрушению Украины.