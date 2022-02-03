Госдеп обвинил Россию в нарушении минских соглашений

«Я не хочу говорить про пункты "Минска". Я не удовлетворен всеми пунктами. Мы по-разному относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов. Но мы взрослые мальчики. Мы должны делать что-то, что может деоккупировать наши территории, в частности, защищает наше государство в том или в ином виде», — заявил украинский лидер.