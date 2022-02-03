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47 минут назад

На территорию Пентагона проникла курица

Вооруженная служба безопасности Пентагона обнаружила на территории курицу, пишет Gulf News.

На территорию Пентагона проникла курица
Фото: PixabayPixabay

Как домашняя птица прокралась мимо охраны и проникла на территорию штаб-квартиры Минобороны США пока неизвестно. Сообщается, что военные ее поймали и передали зоозащитникам. Курица будет жить в приюте, пока ей не найдут хозяев.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь на остановке транспорта, которая является частью комплекса Минобороны США. В ходе происшествия пострадали несколько человек, погиб один полицейский. Позднее в охране Пентагона объявили об устранении угрозы на месте стрельбы. Возможный мотив нападавшего не назвали.

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