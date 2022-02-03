Канцлер Германии анонсировал скорую встречу с Путиным

«Я работаю активно со всеми союзниками и пантерами в Европейском союзе по вопросу Украины - едва ли еще какая-то тема занимает у нас больше времени. Разумеется, я говорил и с российским президентом, и мы готовим тщательно все, что будет необходимо», - цитирует Шольца РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.