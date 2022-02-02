Американский политик предложил избавиться от ненужных членов НАТО

Американский писатель и политик, экс-кандидат в президенты Патрик Бьюкенен в колонке на портале LewRockwell предложил сократить список членов НАТО для безопасности.

Бьюкенен напомнил, что НАТО создавалось в 1949 году, когда в СССР была взорвана первая ядерная бомба, а в Китае к власти пришел Мао Цзедун. Тогда в альянс входили всего 12 членов.

Потом к нему стали добавляться новые страны. Несмотря на то, что в 1991 году после распада СССР, НАТО, казалось бы, достигло своей цели — защиты Центральной и Западной Европы, альянс не прекратил свою деятельность, а наоборот, добавил 14 новых членов. В настоящее время в НАТО входит 30 стран.

«Понятно, что президент России Владимир Путин задавался вопросом: с каким намерением и с какой благой целью было удвоение размера альянса, созданного для того, чтобы сдерживать нас и, если необходимо, вести войну против матушки-России?», - написал Бьюкенен.

Он отметил, что наряду с затратами и рисками, которые несет в себе альянс как объединение, есть и выгоды с точки зрения укрепления безопасности.

«Но когда мы ввели Литву, Латвию и Эстонию в НАТО, какую выгоду в дополнительной силе мы получили, чтобы оправдать провокацию для России?», - задался вопросом политик.

Бьюкенен напомнил, что в настоящее время Украина хочет стать членом НАТО. Также такую возможность рассматривают Грузия и Финляндия. Присоединение любого из них придвинуло бы вплотную НАТО к еще одной границе с Россией.