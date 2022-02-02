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19 минут назад

«Это мощный сигнал России»: Генсек НАТО о переброске войск США в Европу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал переброску дополнительного американского военного контингента в Европу, назвав ее «мощным сигналом» приверженности Вашингтона Североатлантическому альянсу. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы послали России мощный сигнал»
Фото: РамблерРамблер

«Это мощный сигнал приверженности США, который дополняет вклад страны в нашу общую безопасность», - заявил Столтенберг.

Он отметил, что США осуществляют и другие шаги по усилению безопасности стран НАТО: Вашингтон привел 8,5 тысяч военных в состояние повышенной готовности для сил быстрого реагирования НАТО, а также перебросил авианосную ударную группу во главе с авианосцем Harry S. Truman под командованием НАТО в Средиземное море.

«Переброска носит оборонительный и пропорциональный характер и направляет ясный сигнал, что НАТО сделает все необходимое для защиты и обороны всех союзников по альянсу», - добавил Столтенберг.

2 февраля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил о переброске дополнительных военных сил США в Польшу, Румынию и Германию на фоне «российской угрозы». По словам Кирби, американские военные не собираются воевать на Украине, они «будут обеспечивать надежную оборону» союзников США по НАТО.

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