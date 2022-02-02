«Мы послали России мощный сигнал»

Он отметил, что США осуществляют и другие шаги по усилению безопасности стран НАТО: Вашингтон привел 8,5 тысяч военных в состояние повышенной готовности для сил быстрого реагирования НАТО, а также перебросил авианосную ударную группу во главе с авианосцем Harry S. Truman под командованием НАТО в Средиземное море.