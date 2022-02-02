В США назвали страны, готовые отправить войска на восток Европы

Ранее Пентагон объявил, что перебросит дополнительные американские силы в Польшу, Румынию и Германию на фоне ситуации вокруг Украины. В ближайшие несколько дней в Европу будут переброшены около 2 тысяч американских военных. Еще 8,5 тысячи военных США приведены в состояние повышенной готовности, они могут быть отправлены в Европу, если это потребуется для сил реагирования НАТО, пишет РИА Новости.