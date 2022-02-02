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1 час назад

В США назвали страны, готовые отправить войска на восток Европы

Ряд стран НАТО параллельно с США намерены направить войска, чтобы усилить восточный фланг альянса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В США назвали страны, готовые отправить войска на восток Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Великобритания, Франция, Испания, Дания и Нидерланды намерены разместить дополнительные силы для усиления восточного фланга НАТО", - сказала Псаки на брифинге.

Ранее Пентагон объявил, что перебросит дополнительные американские силы в Польшу, Румынию и Германию на фоне ситуации вокруг Украины. В ближайшие несколько дней в Европу будут переброшены около 2 тысяч американских военных. Еще 8,5 тысячи военных США приведены в состояние повышенной готовности, они могут быть отправлены в Европу, если это потребуется для сил реагирования НАТО, пишет РИА Новости.

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