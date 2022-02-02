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19 минут назад

В Белом доме объяснили, почему больше не говорят о «неминуемом» вторжении РФ на Украину

Власти США не используют термин "неминуемое", когда говорят о якобы возможном вторжении России на Украину, так как оно посылало неверный сигнал, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет РИА Новости.

США изменили терминологию в вопросе «вторжения» России на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы прекратили использовать его, потому что... оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать – что будто бы мы знаем, что президент (России Владимир) Путин принял решение", - сказала Псаки на брифинге.

Ранее Украина призывала не сеять панику на фоне перемещений российских войск у границы с Украиной.

"Я бы сказала, что в большинстве случаев... мы говорили, что он может вторгнуться в любое время. Это правда, но мы все еще не знаем, принял ли он решение", - пояснила представитель Белого дома.

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