Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выразил надежду, что Киев «опомнится» и согласится на прямые переговоры с непризнанными республиками Донбасса.

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Пасечник прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Донбасс не получит особого статуса. По мнению главы ЛНР, «в последнее время риторика украинского правительства все чаще стала показывать желание Киева выйти из Минска», а действия Киева направлены на эскалацию конфликта.

«Указ Зеленского об увеличении численности армии, регулярные отправки военных, инструкторов, наемников, техники и вооружения, в том числе от «западных партнеров незалежной», только подтверждают это. Украина не заинтересована в мире. Президенту Зеленскому нужны только денежные транши и вооружение для силовиков, которых страна не в состоянии «прокормить» и обеспечить самостоятельно», - пришел к выводу Пасечник, его слова приводит телеграм-канал «Марочко Live».

Глава самопровозглашенной республики заявил, что народная милиция ЛНР готова к любому развитию событий, но он вместе с жителями республики надеется, что Владимир Зеленский «опомнится, согласится на прямые переговоры с республиками Донбасса и завершит конфликт без очередных крупных потерь для своей страны».