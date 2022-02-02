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47 минут назад

Глава ЛНР понадеялся на прямые переговоры с Зеленским

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выразил надежду, что Киев «опомнится» и согласится на прямые переговоры с непризнанными республиками Донбасса.

Глава ЛНР понадеялся на прямые переговоры с Зеленским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пасечник прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Донбасс не получит особого статуса. По мнению главы ЛНР, «в последнее время риторика украинского правительства все чаще стала показывать желание Киева выйти из Минска», а действия Киева направлены на эскалацию конфликта.

«Указ Зеленского об увеличении численности армии, регулярные отправки военных, инструкторов, наемников, техники и вооружения, в том числе от «западных партнеров незалежной», только подтверждают это. Украина не заинтересована в мире. Президенту Зеленскому нужны только денежные транши и вооружение для силовиков, которых страна не в состоянии «прокормить» и обеспечить самостоятельно», - пришел к выводу Пасечник, его слова приводит телеграм-канал «Марочко Live».

Глава самопровозглашенной республики заявил, что народная милиция ЛНР готова к любому развитию событий, но он вместе с жителями республики надеется, что Владимир Зеленский «опомнится, согласится на прямые переговоры с республиками Донбасса и завершит конфликт без очередных крупных потерь для своей страны».

С апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.

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