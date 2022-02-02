Сенатор США усомнился в целесообразности Украины в НАТО

Сенатор-республиканец Джош Хоули призвал администрацию США Джо Байдена отказаться от поддержки возможного членства Украины в НАТО. Соответствующее письмо он направил госсекретарю США Энтони Блинкену.
По его словам, неясно, послужит ли присоединение Украины к НАТО интересам США, а ухудшение условий глобальной безопасности свидетельствует об обратном.
По его словам, «некоторые утверждают, что сейчас не время задавать сложные вопросы о возможном членстве Украины в НАТО».
«Но я утверждаю, что сейчас как раз подходящее время для того, чтобы столкнуться лицом к лицу с суровой истиной. Наращивание российской военной мощи на границах с Украиной показывает, насколько важно, чтобы Соединенные Штаты осмотрительно относились к своим обязательствам за границей», - отметил сенатор.
Он подчеркнул, что США заинтересованы в сохранении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
«И мы должны срочно доставить Украине помощь, в которой она нуждается, чтобы защитить себя от наращивания военной мощи России и других угроз. Однако наш интерес не настолько силен, чтобы оправдать принуждение Соединенных Штатов к войне с Россией из-за судьбы Украины. Скорее, мы должны помочь Украине таким образом, чтобы это соответствовало поставленным на карту американским интересам и сохраняло нашу способность сдерживать китайскую гегемонию в Индо-Тихоокеанском регионе», - подчеркнул Хоули.