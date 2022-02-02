Сенатор США усомнился в целесообразности Украины в НАТО

«И мы должны срочно доставить Украине помощь, в которой она нуждается, чтобы защитить себя от наращивания военной мощи России и других угроз. Однако наш интерес не настолько силен, чтобы оправдать принуждение Соединенных Штатов к войне с Россией из-за судьбы Украины. Скорее, мы должны помочь Украине таким образом, чтобы это соответствовало поставленным на карту американским интересам и сохраняло нашу способность сдерживать китайскую гегемонию в Индо-Тихоокеанском регионе», - подчеркнул Хоули.