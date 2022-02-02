Западу предсказали "спираль унижения и упадка" из-за Украины

Судьба США и ЕС висит на волоске из-за украинского кризиса. Такое мнение выразила британская журналистка Шерилл Джакобс в своей статье в The Daily Telegraph.
По ее мнению, начиная со времен холодной войны, США «считали свободу, демократию и права человека высшей точкой эволюции» — данная позиция и побудила Вашингтон расширить НАТО до российских границ, а Евросоюз принять Украину в свои ряды. Но после провальных военных операций в Ираке и Афганистане, финансового кризиса и конфронтации с Россией решимость Америки и Запада в этом вопросе начала рушиться.
«Даже если российский президент решит не вторгаться к своему соседу, в каком-то смысле он уже победил. Союзники Украины уже проговорились, что защищать ее не хотят. Джо Байден практически позволил Москве совершить "незначительное вторжение", а Германия мешает союзникам по НАТО отправить на Украину оружие», — отмечает Джакобс.
Также автор статьи подчеркнула, что грянувший кризис обнажил нищету Запада — зависимость Германии от российского газа и идеологически расколотые изнутри США.
«Им необходима новая идеология. Та, что будет отстаивать неприкосновенность национального государства, а не подрывать его, и поддержит страны вроде Украины в трудную минуту», — подчеркнула Джакобс.
Иначе, по ее словам, США и ЕС ждет «гибельная спираль унижения и упадка» и «конец истории».