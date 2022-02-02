Западу предсказали "спираль унижения и упадка" из-за Украины

Судьба США и ЕС висит на волоске из-за украинского кризиса. Такое мнение выразила британская журналистка Шерилл Джакобс в своей статье в The Daily Telegraph .

По ее мнению, начиная со времен холодной войны, США «считали свободу, демократию и права человека высшей точкой эволюции» — данная позиция и побудила Вашингтон расширить НАТО до российских границ, а Евросоюз принять Украину в свои ряды. Но после провальных военных операций в Ираке и Афганистане, финансового кризиса и конфронтации с Россией решимость Америки и Запада в этом вопросе начала рушиться.