Пентагон отреагировал на публикацию в прессе ответа НАТО на предложения России

«Мы не публиковали этот документ. Но теперь, когда он обнародован, это подтверждает всему миру то, что мы всегда говорили. Нет никаких разночтений между нашими публичными заявлениями и частными обсуждениями», - сказал Кирби на брифинге.

В декабре 2021 года МИД РФ представил проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В них прописаны требования о неприсоединении Украины и Грузии к альянсу и неразмещении дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы). 26 января замглавы МИД России Александр Грушко получил от посла США в Москве Джона Салливана письменный ответ США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.