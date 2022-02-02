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14 минут назад

Пентагон отреагировал на публикацию в прессе ответа НАТО на предложения России

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил подлинность опубликованного в испанской газете El País текста письменного ответа США на предложения России по гарантиям безопасности, сообщает газета The New York Times.

Пентагон отреагировал на публикацию в прессе ответа НАТО на предложения России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы не публиковали этот документ. Но теперь, когда он обнародован, это подтверждает всему миру то, что мы всегда говорили. Нет никаких разночтений между нашими публичными заявлениями и частными обсуждениями», - сказал Кирби на брифинге.

В декабре 2021 года МИД РФ представил проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В них прописаны требования о неприсоединении Украины и Грузии к альянсу и неразмещении дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы). 26 января замглавы МИД России Александр Грушко получил от посла США в Москве Джона Салливана письменный ответ США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

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