В вихре «Урагана». Украина провела учения на границе с Крымом

«Подобные тренировки отрабатывают у военнослужащих определенный алгоритм действий. Это касается и боевой работы на позиции во время ведения огня, и оказания команд на открытие огня, а также действий при осуществлении внутреннего позиционного маневра и оставлении огневой позиции», - заявил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.