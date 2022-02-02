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23 минуты назад

В вихре «Урагана». Украина провела учения на границе с Крымом

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели учения с использованием реактивных систем залпового огня «Ураган», сообщил пресс-центр командования объединенных сил ВСУ в Facebook.

В вихре «Урагана». Украина провела учения на границе с Крымом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Учения проходили недалеко от границы с Крымом. Поднятые по тревоге военные быстро выдвинулись из района сосредоточения, совершили марш, развертывание в районе огневых позиций и наведение на условные цели для их дальнейшего поражения.

Отмечается, что полевые тренировки по слаженности расчетов «Ураганов» прошли в условиях, максимально приближенных к боевым.

«Подобные тренировки отрабатывают у военнослужащих определенный алгоритм действий. Это касается и боевой работы на позиции во время ведения огня, и оказания команд на открытие огня, а также действий при осуществлении внутреннего позиционного маневра и оставлении огневой позиции», - заявил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

В конце января украинские военные провели артиллерийские учения в Херсонской области недалеко от границы с Крымом. Обстрел условного противника из гаубиц «Мста-Б» корректировался с помощью операторов беспилотных летательных аппаратов.

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