Пентагон подтвердил подлинность опубликованных в СМИ ответов США на предложения России

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в среду подтвердил подлинность ответов Вашингтона на предложения России в сфере безопасности, которые были опубликованы испанской газетой El Pais.

Как отметил представитель военного ведомства, "предложения, выдвинутые Соединенными Штатами, в виде утечки попали одному европейскому изданию". "Мы не публиковали этот документ. Но теперь он опубликован, и это подтверждает всему миру то, что мы всегда говорили. Нет никаких разночтений между нашими публичными заявлениями и частными обсуждениями", - добавил он.

По его словам, власти США настроены на то, чтобы решать с Россией вопросы, касающиеся безопасности в Европе, на основе принципа взаимности. Вашингтон не станет публично обсуждать возможность проведения инспекций баз в Польше и Румынии.

"Я не стану вести переговоры публично", - ответил он на вопрос, готова ли американская сторона разрешить представителям РФ посещение военных баз в Польше и Румынии, где размещены комплексы Aegis Ashore. "Мы представили России ряд очень серьезных предложений в сфере дипломатии", - добавил он. Кирби подчеркнул, что США "готовы, ориентируясь на принцип взаимности, решать общие проблемы безопасности на Европейском континенте".

Согласно тексту опубликованного в El Pais ответа Вашингтона на предложения РФ, США готовы обсудить с Россией возможность инспекции объектов ПРО в Румынии и Польше в обмен на осмотр российский объектов.